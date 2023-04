17.04.2023 ( vor 9 Stunden )



Klimaaktivisten erzwingen am Abend eine Unterbrechung der Klimaaktivisten erzwingen am Abend eine Unterbrechung der Snooker -Weltmeisterschaft. Um gegen neue fossile Projekte in Großbritannien zu protestieren, macht ein Mann einen der Tische durch Pulver unbespielbar. Er und eine Frau werden festgenommen. 👓 Vollständige Meldung