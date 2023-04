18.04.2023 ( vor 2 Tagen )



Es ist ein schrecklicher Fall mit einem schrecklichen Verdacht: Nachdem ein totes Paar aus Thüringen in einem Hotel auf Fuerteventura entdeckt wird, gibt es Hinweise, dass ein Mord mit anschließendem Suizid stattgefunden haben könnte. Nun schaltet sich die Staatsanwaltschaft Meiningen in den Fall ein.