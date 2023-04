18.04.2023 ( vor 8 Stunden )



Die Rückkehr von Topangreifer Victor Osimhen gegen den AC Mailand schürt in Die Rückkehr von Topangreifer Victor Osimhen gegen den AC Mailand schürt in Neapel große Hoffnungen auf den Halbfinal-Einzug in der Champions League. Auch der FC Bayern soll am Nigerianer interessiert sein. Doch der 24-Jährige dürfte extrem teuer werden. 👓 Vollständige Meldung