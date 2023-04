Cityreport24 Schüler und Lehrer stinksauer: Abitur-Klausuren in NRW kurz vorher verschoben https://t.co/tdl0zUmhiF https://t.co/RX8j8vErau vor 3 Stunden Kompass Schüler und Lehrer stinksauer: Für heute geplante Abitur-Klausuren in NRW spontan verschoben | @scoopit https://t.co/QYGzoAT6cU vor 3 Stunden News Deutsch Schüler und Lehrer stinksauer: Abitur-Klausuren in NRW kurz vorher verschoben #123INFO https://t.co/TQhMtjgdE4 vor 4 Stunden Valdet Beqiraj Schüler und Lehrer stinksauer: Abitur-Klausuren in NRW kurz vorher verschoben https://t.co/QLBpC15oaS vor 5 Stunden Harry Redux Schüler und Lehrer stinksauer: Abitur-Klausuren in NRW kurz vorher verschoben Schüler und Lehrer stinksauer Abitu… https://t.co/RO8ZOD9AKP vor 11 Stunden Cityreport24 Schüler und Lehrer stinksauer: Abitur-Klausuren in NRW kurz vorher verschoben https://t.co/uwLbf4FeVm https://t.co/GmLiqnZwns vor 12 Stunden