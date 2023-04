19.04.2023 ( vor 3 Stunden )



Donald Trump gibt ungern Einblicke in seine Finanzen. Nicht so Joe Biden. Seit Jahren macht der US-Präsident seine Steuererklärung öffentlich. Im vergangenen Jahr sind die Einnahmen des Demokraten und seiner Frau etwas geringer als 2021.