In einer bayrischen Klinik werden Patienten bei Operationen mit Hepatitis C infiziert. Der Grund ist ein Narkosearzt, der die Infektion hat und sich am Narkosemittel bedient. Nun steht der Mediziner vor Gericht und gibt sich reumütig.