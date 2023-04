20.04.2023 ( vor 3 Tagen )



Im Jemen sind am Mittwoch bei einer Massenpanik bis zu 85 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 300 verletzt worden. Zu dem Unglück sei es während einer Wohltätigkeitsaktion in der Hauptstadt Sanaa gekommen, teilten die schiitischen Huthi-Rebellen Donnerstagfrüh mit. Während der Aktion zum Fastenmonat Ramadan hätten Händler Geld an die Menge verteilt, worauf es zu Tumulten gekommen sei. 👓 Vollständige Meldung