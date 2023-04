20.04.2023 ( vor 1 Woche )



Davon träumt wohl jeder Hobby-Schatzsucher: Eine junge Frau in Skandinavien hat an einer Gruppenexpedition teilgenommen und dabei mit einem Metalldetektor zwei größere Wikingerschätze aufgespürt. Ein seltener Fund - für den das Mädchen belohnt werden soll.