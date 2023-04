21.04.2023 ( vor 2 Tagen )



Für eine hessische Schulklasse wird ein Berlin-Ausflug zum Albtraum: Ein 30-Jähriger steuert sein Auto direkt in ihre Gruppe - die Lehrerin stirbt, 16 weitere Menschen werden schwer verletzt. Weil er psychisch krank ist, kommt der Fahrer in eine Psychiatrie. Nun fällt das Urteil. Für eine hessische Schulklasse wird ein Berlin-Ausflug zum Albtraum: Ein 30-Jähriger steuert sein Auto direkt in ihre Gruppe - die Lehrerin stirbt, 16 weitere Menschen werden schwer verletzt. Weil er psychisch krank ist, kommt der Fahrer in eine Psychiatrie. Nun fällt das Urteil. 👓 Vollständige Meldung