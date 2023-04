22.04.2023 ( vor 2 Tagen )



Bereits seit 120 Jahren behauptet "Miller High Life" von sich, der "Champagner der Biere" zu sein. Doch was in den USA zur Tradition gehört, ist in der EU eine Verstoß gegen das Markenrecht. Eine für Deutschland bestimmte Lieferung des Bieres wird daher in Belgien vernichtet.