22.04.2023 ( vor 15 Stunden )



Der FC Bayern München rutscht immer tiefer in die Krise. Gegen den FSV Der FC Bayern München rutscht immer tiefer in die Krise. Gegen den FSV Mainz 05 kassiert die Mannschaft trotz Führung in der Bundesliga eine sensationelle Niederlage. Thomas Müller ist danach fassungslos und ringt nach Worten. Er gesteht: "Wir sind angeknockt." 👓 Vollständige Meldung