In der Nacht auf Montag sind 27 Österreicher und Österreicherinnen aus dem Sudan ausgeflogen worden. Das teilte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Montag vor dem EU-Außenministerrat in Luxemburg mit. Während Feuerpausen sei es gelungen, die Österreicher samt Angehörigen – unter ihnen auch rund ein Dutzend Kinder – mit Flugzeugen der deutschen Bundeswehr nach Jordanien auszufliegen.