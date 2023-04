24.04.2023 ( vor 16 Stunden )



Dem Wetterdienst zufolge werden die Temperaturen in Spanien bereits in dieser Woche bis zu 40 Grad erreichen. Sie sind damit ein vielfaches höher als im normalen Saison-Durchschnitt. Die Hitzewelle folgt auf ein ohnehin ungewöhnlich heißes und trockenes Frühjahr.