Von Sensation zum Totalschaden: Als der "Stern" gefälschte Hitler-Tagebücher veröffentlicht

Sepp Hochreiter, weltweit anerkannter KI-Forscher an der Uni Linz, hat ein Sprachmodell entwickelt, das nach allen vorläufigen Tests besser ist als ChatGPT und...

Hoher Erfolgsdruck beim Formel-E-Heimspiel in Berlin - hoher Druck auch in den Reifen? Motorsport-Magazin.com auf Spurensuche zum Abt-Coup.

Als er die Fußball-Bundesliga moderierte, war es noch übersichtlicher und Millionen hingen an seinen Lippen. Nun ist er im Alter von 96 Jahren gestorben. Zum...

Von Job zu Job und so die Karriereleiter erklimmen: Das ist nur einer der vielen Gründe, weshalb jüngere Menschen nicht so lange bei ihrem Arbeitgeber bleiben....

Es gibt wohl nur ein Event, das Lionel Richie noch weniger verpassen möchte, als das Krönungskonzert von König Charles: die Hochzeit seiner Tochter. In einem...

Einschaltquoten: „Der Alte“ bleibt auf Erfolgskurs Thomas Heinze steigert sich. Zum vierten Mal ist er am Freitagabend als „Der Alte“ zu sehen gewesen. Damit hat er einen Marktanteil von 21,8 Prozent...

