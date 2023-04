26.04.2023 ( vor 22 Stunden )



Der sudanesische Ex-Diktator Omar al-Baschir ist aus dem Gefängnis entkommen, in dem er seit seinem Sturz 2019 eingesessen hatte. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Insidern zufolge hält sich Baschir aber in einem Militärkrankenhaus in Khartum auf. Der sudanesische Ex-Diktator Omar al-Baschir ist aus dem Gefängnis entkommen, in dem er seit seinem Sturz 2019 eingesessen hatte. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Insidern zufolge hält sich Baschir aber in einem Militärkrankenhaus in Khartum auf. 👓 Vollständige Meldung