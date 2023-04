27.04.2023 ( vor 3 Stunden )



aus "gesamtstädtischer Verantwortung" will die Berliner AfD dem neuen Regierenden Angeblich aus "gesamtstädtischer Verantwortung" will die Berliner AfD dem neuen Regierenden Bürgermeister Wegner im dritten Durchgang zu seiner Mehrheit verholfen haben. SPD-Chef Saleh glaubt das nicht. Der Erfurter Landeschef Ramelow fühlt sich ungut an Thüringen erinnert. 👓 Vollständige Meldung