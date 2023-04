28.04.2023 ( vor 2 Stunden )



Abstimmungen mit der AfD sind politisch heikles Terrain. In Abstimmungen mit der AfD sind politisch heikles Terrain. In Thüringen stellt sich die Rechtspopulisten an die Seite der rot-rot-grünen Koalition , als es um das Aufgabengebiet eines Untersuchungsausschusses geht. Die regierende Linke hält den Fall mit anderen nicht für vergleichbar. 👓 Vollständige Meldung