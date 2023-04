Cityreport24 Tabellenführung wackelt kräftig: Klarer Elfmeter verweigert: BVB patzt in Bochum https://t.co/a4yNDThiLM https://t.co/KmXyOasTk2 vor 6 Stunden Captor Zone Tabellenführung wackelt kräftig: Klarer Elfmeter verweigert: BVB patzt in Bochum https://t.co/RS72iyQLxg vor 7 Stunden Sport bei ntv.de ⚽ Tabellenführung wackelt kräftig: Klarer Elfmeter verweigert: BVB patzt in Bochum https://t.co/LuyCgHXLv3 vor 8 Stunden