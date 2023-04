29.04.2023 ( vor 5 Stunden )

Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler startet einen neuen Anlauf für die Vermögenssteuer. In einem Video, das am Samstag auf Social Media veröffentlicht wurde, fordert Kogler eine „Millionärssteuer für Millionenerben“. In zwei Tagen ist das nun der zweite grüne Vorstoß, der nicht mit dem Regierungspartner ÖVP abgesprochen scheint. Erst Freitagabend ließ Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) mit der Idee aufhorchen, OMV-Gas verstaatlichen zu wollen.