29.04.2023 ( vor 4 Stunden )



Zwei Pole-Positionen fährt Ferrari-Pilot Leclerc in Baku heraus. Im ersten Rennen reicht die aber nicht zum Sieg. Nach einer Berührung mit einem Konkurrenten muss er im Stadtkurs in Aserbaidschan Red Bull den Vortritt lassen. Zwei Pole-Positionen fährt Ferrari-Pilot Leclerc in Baku heraus. Im ersten Rennen reicht die aber nicht zum Sieg. Nach einer Berührung mit einem Konkurrenten muss er im Stadtkurs in Aserbaidschan Red Bull den Vortritt lassen. 👓 Vollständige Meldung