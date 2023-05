01.05.2023 ( vor 1 Tag )



Zwei Männer verfolgen in Zilina die Spur eines angeschossenen Wildschweins, als sie offenbar einen Bären aufschrecken. Das Tier greift erst den Förster und dann den Jäger an, der einen Schuss absetzt. Die beiden Männer wurden in die Klinik gebracht, aber nicht lebensgefährlich verletzt, heißt es.