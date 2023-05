02.05.2023 ( vor 10 Stunden )

Die Inflation bleibt hoch. Laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria beträgt die Inflationsrate im April voraussichtlich 9,8 Prozent, im März lag sie noch bei 9,2 Prozent. Vor allem in den Bereichen Freizeit, Reisen und Dienstleistungen nehme die Teuerung an Fahrt auf, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag.