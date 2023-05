Cityreport24 Streich verzockt sich im Pokal: Freiburg säuft gegen RB Leipzig in 45 Minuten ab https://t.co/p9GkmmOPEO https://t.co/0JxYqKuqyt vor 9 Stunden Captor Zone Streich verzockt sich im Pokal: Freiburg säuft gegen RB Leipzig in 45 Minuten ab https://t.co/5oxz12b768 vor 10 Stunden Sport bei ntv.de ⚽ Streich verzockt sich im Pokal: Freiburg säuft gegen RB Leipzig in 45 Minuten ab https://t.co/QQ2qlYJZLe vor 10 Stunden