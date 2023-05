Barbara Reichard 📯💉💉💉 RT @ntvde: Sollen Frauen getötet haben: Israels Militär erschießt drei Palästinenser in Nablus https://t.co/S5qd6O3XbU vor 1 Tag Cityreport24 Sollen Frauen getötet haben: Israels Militär erschießt drei Palästinenser in Nablus https://t.co/0pjDqoLoQs https://t.co/QZVIurQKLF vor 1 Tag Frankfurter Allgemeine Das israelische Militär hat in Nablus drei Palästinenser getötet. Zwei von ihnen sollen nach Angaben des Geheimdien… https://t.co/krXglSUx71 vor 1 Tag Meinungsfreiheit leben RT @ntvde: Sollen Frauen getötet haben: Israels Militär erschießt drei Palästinenser in Nablus https://t.co/S5qd6O3XbU vor 1 Tag daniel schneider RT @ntvde: Sollen Frauen getötet haben: Israels Militär erschießt drei Palästinenser in Nablus https://t.co/S5qd6O3XbU vor 1 Tag