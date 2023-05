04.05.2023 ( vor 2 Tagen )



Mit auffällig vielen RSV-Infekten hatten deutsche Kinderkliniken vergangenen Winter zu kämpfen. Jetzt wird in den USA der weltweit erste Impfstoff gegen das RS-Virus zugelassen. Er könnte allein dort Tausende Menschenleben retten. Auch in der EU dürfte das Vakzin bald erhältlich sein.