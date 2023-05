04.05.2023 ( vor 2 Tagen )



Jan-Lennard Struff erreicht erstmals das Halbfinale eines Masters-Turniers. Der 33-Jährige gewinnt in Madrid gegen den Weltranglisten-Fünften Stefanos Tsitsipas nach einem Tennis-Krimi. Struff war bei dem Turnier eigentlich in der Qualifikation ausgeschieden, aber noch nachträglich ins Hauptfeld gerutscht.