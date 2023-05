05.05.2023 ( vor 3 Tagen )



Die Maifestspiele in Wiesbaden sind den politischen Gefangenen weltweit gewidmet. Das Staatstheater lässt dazu ausgerechnet die von Kremlchef Die Maifestspiele in Wiesbaden sind den politischen Gefangenen weltweit gewidmet. Das Staatstheater lässt dazu ausgerechnet die von Kremlchef Putin hofierte russische Sopranistin Anna Netrebko auftreten. Während der Intendant zu den Gründen schweigt, stimmen Demonstranten vor dem Haus Chöre an. 👓 Vollständige Meldung