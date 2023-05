06.05.2023 ( vor 13 Stunden )

Die gute Nachricht: Anlass zur Panik sieht Virologe Drosten nicht, dennoch warnt der Experte vor einer Ausbreitung des West-Nil-Virus in Deutschland. In Ostdeutschland gibt es demnach bereits in den letzten Jahren mehr Fälle. Der Grund dafür ist laut Drosten klar.