BibaButzemann RT @simbosan: In Florida gibt DeSantis dem Regenbogen einen Maulkorb. Lehrer:innen, die über sexuelle Orientierung und geschlechtliche Iden… vor 3 Minuten News Deutschland Bär, Scheuer und Hahn in Florida: CSU erntet massive Kritik für DeSantis-Besuch: CSU-Politiker reisen in die USA,.. https://t.co/AZxWQmhSav vor 28 Minuten Hubertus Hassmeister RT @simbosan: In Florida gibt DeSantis dem Regenbogen einen Maulkorb. Lehrer:innen, die über sexuelle Orientierung und geschlechtliche Iden… vor 1 Stunde DanTheMan 🇺🇦 RT @simbosan: In Florida gibt DeSantis dem Regenbogen einen Maulkorb. Lehrer:innen, die über sexuelle Orientierung und geschlechtliche Iden… vor 3 Stunden Judas Tramp 📯 RT @simbosan: In Florida gibt DeSantis dem Regenbogen einen Maulkorb. Lehrer:innen, die über sexuelle Orientierung und geschlechtliche Iden… vor 4 Stunden Filomaniac RT @simbosan: In Florida gibt DeSantis dem Regenbogen einen Maulkorb. Lehrer:innen, die über sexuelle Orientierung und geschlechtliche Iden… vor 4 Stunden