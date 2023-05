07.05.2023 ( vor 9 Stunden )



Am Tag nach der durchgetakteten Krönungszeremonie geht es in Großbritannien lockerer zu: Auf Zehntausenden Straßenfesten kommen die Menschen zum Big Lunch zusammen - serviert wird in diesem Jahr eine royale Quiche. Auch der britische Thronfolger William sowie Premier Sunak sind mit von der Partie.