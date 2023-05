09.05.2023 ( vor 13 Stunden )



Was die Oscars in der Filmbranche sind, ist der Pulitzer-Preis für Journalistinnen und Journalisten. In diesem Jahr werden eine Reihe großer US-Medien geehrt, unter anderem für Reportagen und Bilder aus der umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol. 👓 Vollständige Meldung