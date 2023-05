09.05.2023 ( vor 10 Stunden )



37 Länder nehmen in diesem Jahr am Eurovision Song Contest teil. Doch nur 26 sind auch wirklich bis zum Schluss mit von der Partie. Im ersten 37 Länder nehmen in diesem Jahr am Eurovision Song Contest teil. Doch nur 26 sind auch wirklich bis zum Schluss mit von der Partie. Im ersten Halbfinale wird schon einmal ausgesiebt. Mit dabei: eine Topfavoritin auf den Gesamtsieg, aber natürlich auch so einige schräge Vögel. 👓 Vollständige Meldung