Die russische Botschaft in Berlin gedenkt des Jahrestags des Kriegsendes, und begrüßt eine illustre Mischung an Gästen: Neben Egon Krenz ist auch Ex-Kanzler Gerhard Schröder zu Gast. Für provokante Aussagen sorgt AfD-Chef Chrupalla, aber nicht nur er. Die russische Botschaft in Berlin gedenkt des Jahrestags des Kriegsendes, und begrüßt eine illustre Mischung an Gästen: Neben Egon Krenz ist auch Ex-Kanzler Gerhard Schröder zu Gast. Für provokante Aussagen sorgt AfD-Chef Chrupalla, aber nicht nur er. 👓 Vollständige Meldung