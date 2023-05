10.05.2023 ( vor 10 Stunden )

Geht es nach Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), soll das am Mittwoch von der Regierung vorgestellte Antiteuerungspaket unmittelbar nach Inkrafttreten im Juni eine erste Wirkung zeigen. Vor allem wolle man mit den gegen die hohen Energiepreise gesetzten Maßnahmen einen „Dominoeffekt“ auslösen, so Nehammer, der in der ZIB2 die Energiepreise als „Wurzel allen Übels“ und „Treiber für die Lebensmittelpreise“ bezeichnete.