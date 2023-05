13.05.2023 ( vor 2 Tagen )



Nach der Eskalation der Spannungen zwischen dem pakistanischen Oppositionsführer Imran Khan und der Regierung des Landes vergangene Woche geht das Kräftemessen in eine neue Runde. Khan erneuerte am Samstag seine Kritik am mächtigen Militär und rief seine Anhänger zu neuen Protesten am Sonntag auf. Die Regierung konterte mit einem Aufruf zu einer Massendemonstration ihrer Anhängerinnen und Anhänger am Montag. 👓 Vollständige Meldung