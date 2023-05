14.05.2023 ( vor 7 Stunden )



Mitten in der Nacht landet der ukrainische Präsident Selenskyj in Berlin - es ist sein erster Deutschlandbesuch seit Kriegsbeginn. Ausschlafen kann er nicht: Gleich am frühen Morgen wird er von Bundespräsident Mitten in der Nacht landet der ukrainische Präsident Selenskyj in Berlin - es ist sein erster Deutschlandbesuch seit Kriegsbeginn. Ausschlafen kann er nicht: Gleich am frühen Morgen wird er von Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen. Danach geht es zu Gesprächen ins Kanzleramt. 👓 Vollständige Meldung