BabsiNRW RT @ntvde: Endet die Ära Erdogan?: Wahllokale in der Türkei geschlossen - Erste Ergebnisse am Abend https://t.co/MyCguearnK vor 2 Stunden ntv Nachrichten Endet die Ära Erdogan?: Wahllokale in der Türkei geschlossen - Erste Ergebnisse am Abend https://t.co/MyCguearnK vor 3 Stunden Captor Zone Endet die Ära Erdogan?: Wahllokale in der Türkei geschlossen – Erste Ergebnisse am Abend https://t.co/smKkR4kutg vor 3 Stunden