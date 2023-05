Wahl-Krimi in der Türkei: Erdogan und Herausforderer Kilicdaroglu bleiben unter 50 Prozent Die Entscheidung über die politische Zukunft des türkischen Präsidenten wird wahrscheinlich in einer Stichwahl am 28. Mai fallen. Der Türkei steht bis dahin...

Tagesspiegel vor 14 Stunden - Deutschland





Türkische Präsidentenwahl geht voraussichtlich zweite Runde Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei bleiben Amtsinhaber Erdogan und Herausforderer Kilicdaroglu offenbar unter 50 Prozent. Ende Mai könnte es damit zur...

Augsburger Allgemeine vor 16 Stunden - Politik