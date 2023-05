15.05.2023 ( vor 1 Tag )



Der Schmerz über den erneuten letzten Platzes beim ESC sitzt tief - auch bei Ex-Teilnehmer Guildo Horn. Er glaubt, Deutschland sei gerade "kein Liebling in Europa". Seine Idee: Einfach mal aussetzen und dem Wettbewerb die deutschen Gelder entziehen. Ob Deutschland wohl so wieder beliebter wird? Der Schmerz über den erneuten letzten Platzes beim ESC sitzt tief - auch bei Ex-Teilnehmer Guildo Horn. Er glaubt, Deutschland sei gerade "kein Liebling in Europa". Seine Idee: Einfach mal aussetzen und dem Wettbewerb die deutschen Gelder entziehen. Ob Deutschland wohl so wieder beliebter wird? 👓 Vollständige Meldung