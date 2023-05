16.05.2023 ( vor 3 Stunden )



Der Zyklon „Mocha“ hat in Myanmar offenbar viel mehr Menschenleben gefordert als bisher angenommen. Mindestens 400 Menschen seien bei dem tropischen Wirbelsturm im Bundesstaat Rakhine an der Westküste ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher der „Nationalen Einheitsregierung“ (NUG) am Dienstag. Es war der heftigste Zyklon in der Region seit über einem Jahrzehnt. 👓 Vollständige Meldung