17.05.2023 ( vor 8 Stunden )



Putin preist die Kinschal als "unbesiegbar" an. die Putin preist die Kinschal als "unbesiegbar" an. die Ukraine will gleich mehrere der Raketen abgefangen haben. Das dafür verantwortliche Patriot -Abwehrsystem wollen die Russen ihrerseits zerstört haben. US-Insidern zufolge soll es zumindest nicht mehr in Takt sein. 👓 Vollständige Meldung