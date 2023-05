17.05.2023 ( vor 3 Stunden )



Vor einigen Monaten gastiert Robbie Williams in einem Hotel in Hamburg und hängt dort ein von ihm gemaltes Bild an die Wand. Als er nun in eben jenes Zimmer zurückkehrt, hängt das Kunstwerk noch immer da. Offenbar hat niemand seinen Scherz bemerkt.