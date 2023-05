17.05.2023 ( vor 15 Stunden )



In seiner neuen Netflix-Serie "Fubar" spielt Arnold In seiner neuen Netflix-Serie "Fubar" spielt Arnold Schwarzenegger einen geschiedenen CIA-Agenten kurz vor dem Ruhestand . In einem Interview berichtet der Terminator-Star über die Leiden des Alterns. Was man dagegen tun kann? Nichts. 👓 Vollständige Meldung