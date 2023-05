19.05.2023 ( vor 5 Stunden )

Bayer Leverkusen rennt gegen AS Rom über 90 Minuten an. Ohne Erfolg. Doch das 0:0 im Halbfinal-Rückspiel bedeutet das Aus in der Europa League - die Bayer für die kommende Saison zu verpassen droht. Die Wut der Werkself richtet sich auch gegen den Gegner. Trainer José Mourinho gibt sich unschuldig.