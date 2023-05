19.05.2023 ( vor 1 Stunde )



In Denver liegen die Los Angeles In Denver liegen die Los Angeles Lakers zu Beginn des letzten Viertels in Führung - und geben die Partie doch aus der Hand. Vor den beiden Heimspielen liegt das Team in den NBA-Playoffs nun 0:2 hinten. Superstar LeBron James enttäuscht bei den Lakers. Bei den Nuggets überstrahlt Jamal Murray alles. 👓 Vollständige Meldung