Knut Ogris RT @WienerZeitung: Parlament: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) will für den Empfangssalon statt des angemieteten vergoldeten B… vor 32 Minuten Elisabeth Kliesspies RT @WienerZeitung: Parlament: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) will für den Empfangssalon statt des angemieteten vergoldeten B… vor 1 Stunde Wiener Zeitung Parlament: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) will für den Empfangssalon statt des angemieteten vergolde… https://t.co/aVC27vJEDh vor 1 Stunde Peter Lampel Sobotka` s Flügel geht also zurück an Bösendorfer. Was will er jetzt? Eine Sänfte, in der ihn der Pöbel herumträg… https://t.co/qLSNq6ULW2 vor 4 Stunden