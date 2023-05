22.05.2023 ( vor 1 Tag )



Schüler einer Grundschule in Recklinghausen machen am frühen Morgen eine schreckliche Entdeckung: Auf dem Schulhof finden sie eine tote Frau. Wie sie zu Tode kam, ist noch unklar; die Mordkommission ermittelt. An Unterricht ist in dieser Situation nicht zu denken.