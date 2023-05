23.05.2023 ( vor 16 Stunden )



Die Denver Nuggets erreichen zum ersten Mal in der Franchisegeschichte in der Finalserie der NBA. Weil Denvers Superstar am Ende zwar weniger Punkte liefert als der Superstar des Gegners, aber entscheidend trifft. Für den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder ist die Saison damit beendet. 👓 Vollständige Meldung