23.05.2023 ( vor 2 Tagen )



Die neuen Rassismus-Attacken gegen Real Madrids Stürmer Vinicius bleiben in Spanien nicht ohne Folgen. Es gibt sieben Festnahmen. Trainer Carlo Ancelotti spricht deutliche Worte. In Brasilien, der Heimat des Stürmers, riefen einige Vinicius dazu auf, Real und Spanien zu verlassen.