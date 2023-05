24.05.2023 ( vor 3 Stunden )



Damit nicht wieder wichtige Medikamente knapp werden, will Gesundheitsminister Lauterbach die Versorgung verbessern. An diesem Mittwoch stimmt der Bundestag erstmals über seinen Gesetzentwurf ab. Die Union teilt dieses Ziel zwar - ihr Gesundheitsexperte Sorge schlägt angesichts der konkreten Pläne aber die Hände überm Kopf zusammen.